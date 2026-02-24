Первый в антирейтинге: перекресток в Омске назван самым аварийным в России

На пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова произошло 67 аварий с 2015 года. Повторяемость за пять лет – экстремальная.

Фото: vk.com/55mvd На основе статистики ГАИ компания «СпецДорПроект» составила рейтинг самых аварийных перекрестков в России в январе. Использовали исследователи инструмент «Мобилитика», который позволяет отфильтровать аварии с самой высокой повторяемостью в радиусе 50 метров.

Перекресток улиц Маршала Жуков и Масленникова в Омске оказался на 1 месте по ряду показателей. На пересечении этих улиц произошло 67 аварий с 2015 года. Повторяемость за 5 лет (2022-2026 года) - экстремальная: 5,2 аварии в год.

фото: https://mobilitika.ru/console/safety/card/mobilitika/1671379/

На втором месте оказался перекресток улиц Газовиков и Щербакова в Тюмени, здесь произошло 43 аварии с 2015 года. Повторяемость за 5 лет (2022-2026 года) - 5 аварий в год. На третьем месте Волгоград, на пересечении проспекта Металлургом и им. Ленина произошло с 2015 года 47 аварий. Повторяемость за 5 лет (2022-2026 года) 4,2 аварии в год.

