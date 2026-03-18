В омском минстрое раскрыли сроки открытия нового хирургического центра

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 18 марта, в региональном минстрое рассказали о ходе строительства нового клинического медико-хирургического центра в Омске. В ведомстве отметили, что для будущего медицинского учреждения уже закуплено современное оборудование.

– Сейчас оно хранится на отапливаемых складах, а позже будет установлено в операционных на улице Булатова, – сообщили в публикации.

Здание строят с соблюдением строгих санитарных норм: здесь устанавливают системы очистки и обеззараживания воздуха, покрывают операционные антибактериальными материалами и проводят электричество для работы сложного оборудования.

Ожидается, что центр начнет работу в сентябре этого года. Медицинская помощь будет бесплатной для жителей Омской области, при этом первоочередное обслуживание получат участники СВО.

Напомним, что площадь нового операционного корпуса составит 6,7 тысячи квадратных метров. Строительством занимается региональный минстрой.