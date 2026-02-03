Хоценко сообщил о начале отделочных работ в новом корпусе КМХЦ

Строительство нового операционного корпуса Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова (Центральный административный округ Омска) выходит на финальный этап. Подрядчик строительства – ООО «КварталСтрой», завершил устройство кровли, утеплил фасады 7-этажного здания, сейчас монтирует витражи и дверные проемы в здании, а также приступил к внутренней отделке помещений. Строители ведут работы одновременно по нескольким направлениям – отдельные бригады возводят внутренние стены и перегородки, монтируют внутренние и внешние инженерные сети. Сдать в эксплуатацию готовый объект строители планируют в 2026 году. Площадь нового операционного корпуса составит 6,7 тыс. квадратных метров.
Ход строительства медицинского учреждения держит на постоянном контроле губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона подчеркивает, что в стенах нового операционного корпуса смогут получать медицинскую помощь на современном уровне жители всех районов Омской области, при этом особое внимание будет уделено участникам СВО.