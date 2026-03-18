·Общество

Врач раскрыл омичам, как не «клевать» носом на работе

Простые правила питания помогут избежать сонливости в разгар рабочего дня.

Сонливость после обеда можно предотвратить, если правильно выстроить рацион и соблюдать простые рекомендации после еды. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила терапевт Ольга Чистик.

Врач посоветовала тем, кто хочет избежать сонливости после обеда, включать в меню рыбу, мясо, птицу, бобовые или творог, а также овощи и фрукты. По ее словам, белковые продукты помогают надолго сохранить чувство сытости, а клетчатка из растительной пищи предотвращает резкие скачки сахара в крови. При этом от сладостей и выпечки в обед лучше отказаться, добавила терапевт.

Чистик отметила, что важно принимать пищу спокойно, не спеша, и сразу после обеда совершать короткую прогулку. По ее словам, 10–15 минут легкой ходьбы на свежем воздухе помогают восстановить силы и предотвратить послеобеденную сонливость.

