·Общество

Омский стоматолог раскрыла правду об ирригаторах

Заменить обычную зубную щетку устройство не сможет, но значительно повысит уровень чистки.

Одной щетки достаточно лишь для «удовлетворительной» чистки зубов. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии ОмГМУ Ирина Волошина.

По словам эксперта, главный секрет здоровья зубов – не только качество чистки, но и ее регулярность. Профессор подчеркнула, что процедуру необходимо проводить после каждого приема пищи, даже если это был легкий перекус.

– Микроорганизмы в полости рта не сидят сложа руки. Они реагируют на любое «вторжение» пищи, а последствиями этой реакции становятся кариес и воспаление десен. Вот я сегодня вернулась из командировки, буквально меньше часа я на территории Омска, у меня в сумочке зубная щетка. Хоть в самолете, хоть в поезде можно осуществить гигиену полости рта после любого «вторжения», – отметила врач.

Отвечая на вопрос о современных устройствах, эксперт отметила, что они переводят уход за собой на более качественный уровень. Особое внимание Волошина уделила ирригаторам.

– В идеале, конечно, это должен быть ирригатор, который струей воздуха и воды или другой жидкости убирает остатки пищи и массирует краевую часть десны. Плюс давайте добавим сюда психологию – это некий ритуал ухаживания за собой. Поэтому достаточно ли одной щетки? И да, и нет, – заключила специалист.

Ранее стоматолог развеяла миф о том, что плохие зубы – это всегда наследственность.

