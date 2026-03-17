Омский стоматолог раскрыла правду об ирригаторах

Заменить обычную зубную щетку устройство не сможет, но значительно повысит уровень чистки.

Одной щетки достаточно лишь для «удовлетворительной» чистки зубов. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии ОмГМУ Ирина Волошина.

По словам эксперта, главный секрет здоровья зубов – не только качество чистки, но и ее регулярность. Профессор подчеркнула, что процедуру необходимо проводить после каждого приема пищи, даже если это был легкий перекус.

– Микроорганизмы в полости рта не сидят сложа руки. Они реагируют на любое «вторжение» пищи, а последствиями этой реакции становятся кариес и воспаление десен. Вот я сегодня вернулась из командировки, буквально меньше часа я на территории Омска, у меня в сумочке зубная щетка. Хоть в самолете, хоть в поезде можно осуществить гигиену полости рта после любого «вторжения», – отметила врач.

Отвечая на вопрос о современных устройствах, эксперт отметила, что они переводят уход за собой на более качественный уровень. Особое внимание Волошина уделила ирригаторам.

– В идеале, конечно, это должен быть ирригатор, который струей воздуха и воды или другой жидкости убирает остатки пищи и массирует краевую часть десны. Плюс давайте добавим сюда психологию – это некий ритуал ухаживания за собой. Поэтому достаточно ли одной щетки? И да, и нет, – заключила специалист.

