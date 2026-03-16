Омский медик развеяла мифы о «наследственности» зубов

Эксперт объяснила, почему нельзя уповать на крепкую эмаль от родителей.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии ОмГМУ Ирина Волошина рассказала, почему одним везет с зубами, а другие не выходят из кабинета врача. На пресс-конференции в Доме журналистов она развеяла миф о том, что плохие зубы – это всегда «наследственность».

По словам профессора, людей, которые от природы не склонны к кариесу, очень мало – от 5 до 13 % в зависимости от региона. Крепкая эмаль и правильный состав слюны – это действительно подарок природы, но распорядиться им можно по-разному.

– Это как наследство на банковском счете: если его только тратить и никак не пополнять, оно рано или поздно закончится. Даже самый щедрый подарок природы можно обнулить отсутствием ухода, – подчеркнула Волошина.

Специалист отметила, что людям психологически проще списывать проблемы с зубами на плохую экологию или гены, чтобы снять с себя ответственность. Однако практика показывает, что даже при скромных природных данных регулярная поддержка и профилактика позволяют сохранять зубы здоровыми десятилетиями.