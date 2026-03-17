Общество

Прилепин назвал русский язык «победительным»

Как оказалось, украинцы «легко усваивают» русский язык.  

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская публично заявила, что жители ее страны с легкостью усваивают русский язык. Чиновница назвала его «языком силы и наглости».

– Русский язык равен наглости, такой вот надменности. Нейролингвисты должны исследовать саму структуру, специфику этого языка. Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский. Переезжают русскоязычные дети во Львов, и уже дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот, – заявила Ивановская.

Высказывание Ивановской прокомментировал известный российский писатель Захар Прилепин.

– Прочитал все это с удовольствием. Это прекрасно. У нас прекрасный, могучий, победительный язык сильного и состоятельного народа, – отметил Прилепин.

Ранее писатель объяснил, почему для России важно единство народов.

