Прилепин объяснил, почему для России важно единство народов

Единство народов лежит в основе всех достижений нашей страны.

Фото: из личного архива Захара Прилепина

На этой неделе в Омской области официально стартовал Год единства народов России, объявленный главой государства Владимиром Путиным. Президент неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, в основе всех достижений России лежит непобедимое единство народов нашей страны.

Эту мысль развивает известный писатель Захар Прилепин. В своей колонке для сайта Russia Today он указывает, что единство народов входит в число базовых понятий для жителей России – наряду с патриотизмом, коллективизмом и высокими нравственными идеалами.

– На третьем месте у нас высокие нравственные идеалы (85 %), а на четвертом, почти равном с третьим по количеству голосов, – единство народов (84 %), – пишет Захар Прилепин. – Единство, говорю, народов! Та самая ненавидимая нашими радикальными националистами «многонационалочка». У нас, в цветущей российской сложности, не приживется и радикальный национализм, об опасности которого в последнее время много говорит наша власть и лично президент страны. А в Европе единство народов ценность настолько маловажная, что в списке их предпочтений находится и вовсе на предпоследнем месте.

Западная и российская системы ценностей отличаются настолько кардинально, что «мы не договоримся», уверен Прилепин.

– Мы вовсе не европейский народ, как любят уверять и наши либералы, и наши радикальные националисты. Мы никак не можем быть европейцами ровно потому, что у нас с европейцами все наоборот. Мы не похожи ни в чем! Мы диаметрально противоположны! Западничество, в какой бы обертке оно ни было, можно навязать русским людям лишь временно, лишь обманом. Западу нужны права, свободы и гражданственность, а нам – коллективизм, братство народов и нерушимая память о великом прошлом. Мы не договоримся, – заключает автор.

Добавим, что на территории Омской области живут свыше 200 народов, и никаких конфликтов между ними не наблюдается. Это наглядное свидетельство того, что единство народов действительно является одной из базовых ценностей для живущих в России людей.