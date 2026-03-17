Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Обугленный салон: стали известны детали пожара с маршруткой в Омске

Огонь повредил моторный отсек.

В МЧС по Омской области рассказали подробности вчерашнего пожара с маршруткой. По данным спасателей, возгорание случилось вчера, 16 марта, около 15 часов дня, на улице 4-й Любинской.

Микроавтобус загорелся прямо в пути.  На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под капота транспортного средства.

Огнем повреждено навесное оборудование моторного отсека. Пожар оперативно потушили 4 сотрудника МЧС России, задействовав единицу техники.

Пострадавших не обнаружено. Судя по снимкам с места происшествия, от машины остались обугленные останки.

Выясняются причины пожара.

