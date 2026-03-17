В Омске ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения расползающегося дома

Мэр Омска призвал жителей дома на Королева срочно готовиться к переезду.

В Омске ввели режим чрезвычайной ситуации в отношении жилого дома № 4а по проспекту Королева. Соответствующее решение принял мэр города Сергей Шелест. Причиной экстренных мер стало критическое состояние здания.

Напомним, что аварийная четырехэтажка 1969 года постройки буквально начала расползаться. Потепление спровоцировало проблемы с кирпичной кладкой и по зданию пошли трещины.

Мэр обратился к собственникам и арендаторам квартир с просьбой не игнорировать опасность и начать подготовку к выезду.

– Наша задача максимально оперативно пройти все протокольные моменты и приступить к действиям, поскольку оттаивающие грунты приводят в движение все строение, – отметил градоначальник.

В качестве альтернативы омичам предлагают переехать в квартиры и комнаты маневренного фонда или пункт временного размещения. Мэр также уточнил, что после подписания распоряжения о режиме ЧС здание будет отключено от коммуникаций и огорожено.