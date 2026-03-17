В Омске грозят рухнуть два жилых дома

Мэрия города ввела режим повышенной готовности.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения двух жилых домов. Соответствующие постановления городской администрации были опубликованы вчера, 16 марта.

Так, под особый контроль попал дом по адресу: 4-я Транспортная, 50, в Октябрьском округе. Здание признали аварийным еще девять лет назад, а расселить его должны были до конца 2020 года. В конце 2024 года власти начали процедуру изъятия квартир и земельного участка под домом.

Вторым объектом, при котором вводится режим повышенной готовности, является одноэтажная постройка 1944 года по адресу: Крымская, 78а. Ситуация здесь обострилась в январе 2026 года, когда в одной из квартир обрушился потолок. Аварийным его признали в мае 2017 года, а расселение планировалось осуществить до конца 2020 года.