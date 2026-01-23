В Омске в жилом доме обрушился потолок

Здание признали аварийным, но до сих пор не расселили.

Фото: vk.com/chp55

Омичи сообщили в соцсетях об обрушении потолка в доме барачного типа по адресу: ул. Крымская, 78. На кадрах видно большое отверстие, которое, по всей видимости, ведет на чердак здания.

В городской администрации прокомментировали инцидент. По словам властей, дом ранее был признан аварийным, однако на сегодняшний день его не могут расселить.

– Дом признан аварийным, но не подлежит расселению на данный момент по программе по переселению из аварийного жилья. Дом может быть расселен только по судебному решению о незамедлительном расселении, которое в отношении него отсутствует, – ответили в мэрии.

В администрации добавили, что жильцы дома могут обратиться в департамент жилищной политики по поводу предоставления временных жилых помещений маневренного фонда по телефону 24-73-65.

Отметим, что дом признали аварийным в 2017 году. На сегодняшний день в нем проживает около 20 человек.