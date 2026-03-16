Стало известно, как правильно выбрать зубную пасту

Стоматолог рассказала, в каких случаях качественная паста не спасет зубы.

Фото: Freepik.com

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии ОмГМУ Ирина Волошина на пресс-конференции в Доме журналистов объяснила, почему даже самая дорогая зубная паста может оказаться бесполезной. По мнению эксперта, выбор средства гигиены должен начинаться не с изучения рекламы, а с визита к стоматологу.

Эксперт подчеркнула, что попытки самостоятельно подобрать пасту по симптомам часто обречены на провал. Стоматолог привела в пример случай из практики: молодой пациент просил порекомендовать средство кровоточивости десен, но при осмотре выяснилось, что проблема вызвана огромными зубными камнями, которые невозможно убрать пастой.

– Пока мы не устраним причину, симптоматика останется, поэтому перекладывать ответственность на чудодейственную зубную пасту не получится, – отметила Волошина.

Даже если паста подобрана идеально и содержит необходимые фториды, ее эффективность напрямую зависит от техники чистки. Эксперт сравнила уход за зубами с использованием крема для рук: если нанести его только на внешнюю сторону ладони, кожа между пальцами останется сухой.

С зубами ситуация идентична: если тщательно очистить только видимые поверхности, но проигнорировать межзубные промежутки, никакие активные компоненты пасты там не сработают.