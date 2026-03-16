Омичей призвали массово фторировать зубы

Стоматолог заявила, что этого полезного вещества сильно не хватает в омской воде.

Фото: Freepik.com

В Омской области содержание фтора в питьевой воде в 10 раз ниже нормы, что делает процедуру фторирования зубов жизненно необходимой для их сохранения. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов заявила доктор медицинских наук, профессор ОмГМУ Ирина Волошина.

Эксперт жестко прокомментировала слухи об опасности фтора, которые распространяются в социальных сетях, назвав их мракобесием. Она подчеркнула, что локальное использование фторидов – это научно обоснованный и безопасный метод защиты.

– То, что на просторах соцсетей периодически волнами возникает относительно опасности фторидов, – это мракобесие. Фториды лишают микроорганизмы возможности разрушать зуб. Это как крем для рук в отопительный сезон: можно им не пользоваться, но тогда не стоит удивляться последствиям. Локальное воздействие фтора создает барьер, который повышает устойчивость эмали к кариесу в любом возрасте, – объяснила специалист.

Волошина призвала омичей не перекладывать ответственность на экологию, а внимательно изучать состав зубных паст. При этом профессиональное фторирование в кабинете стоматолога и поддерживающий уход дома, по ее словам, дадут максимальный эффект.