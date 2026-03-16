Эксперт рассказала, когда омичам нужно чистить зубы

Специалист рекомендует чистить зубы дважды.

После пробуждения зубы нужно чистить дважды – до и после завтрака. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии ОмГМУ Ирина Волошина на пресс-конференции в Доме журналистов.

Специалист пояснила, что ночью полость рта превращается в своеобразный «термостат». Если днем слюна вырабатывается активно и защищает эмаль, то во время сна ее секреция замедляется, и она становится менее химически активной. Это создает идеальные условия для размножения бактерий.

– Утром, когда мы просыпаемся, в полости рта находятся целые колонии микроорганизмов в том объеме, которого не бывает днем. Поэтому гигиена сразу после пробуждения просто необходима, – отметила Волошина.

Однако зубную пасту в этом случае использовать не стоит. По мнению эксперта, компоненты пасты, оставаясь на языке, могут нарушить работу рефлекторной дуги и исказить естественные процессы пищеварения во время последующего завтрака.

Оптимальный алгоритм, по мнению Волошиной, выглядит так: сразу после сна нужно пройтись по зубам «голой» щеткой, чтобы убрать скопившиеся за ночь бактерии, а уже после приема пищи провести полноценную процедуру с использованием пасты.

