Вице-мэр и заместитель трех омских министерств «закрепилась» в четвертом

Ее переназначили в должности заместителя министра сельского хозяйства региона.

16 марта стало известно о продлении полномочий заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Елены Русиновой. Согласно официальному распоряжению, она переназначена на эту должность сроком на один год.

Напомним, что до этого поста Русинова успела поработать в руководстве ключевых министерств и ведомств. В ее послужном списке значатся посты заместителя министра экономики и заместителя министра финансов Омской области. Кроме того, она занимала кресло вице-мэра Омска, курируя экономику и имущественные отношения, а в 2022 году перешла в региональный минстрой.

В минсельхозе Русинова работает уже второй год – впервые этот пост она заняла в марте 2025-го. Тогда, несмотря на внушительный опыт работы, замминистра назначили с трехмесячным испытательным сроком. Она заняла место ушедшей на пенсию Ларисы Машинской и приняла ответственность за финансовый блок.