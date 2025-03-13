Омск-Информ
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·Политика

Ранее чиновница уже была замом трех министров.
Сегодня, 13 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра сельского хозяйства. Этот пост заняла Елена Русинова.
Замминистра назначили на год с трехмесячным испытательным сроком. Она заняла место ушедшей на пенсию Ларисы Машинской и будет отвечать за финансовый блок.
Отметим, что ранее Русинова уже была замминистра экономики (2009–2014 гг.), замминистра финансов (2014–2015 гг.), вице-мэром (2020–2022 гг.) и замминистра строительства (с 2022 года).
·Политика

Ранее чиновница уже была замом трех министров.
Сегодня, 13 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра сельского хозяйства. Этот пост заняла Елена Русинова.
Замминистра назначили на год с трехмесячным испытательным сроком. Она заняла место ушедшей на пенсию Ларисы Машинской и будет отвечать за финансовый блок.
Отметим, что ранее Русинова уже была замминистра экономики (2009–2014 гг.), замминистра финансов (2014–2015 гг.), вице-мэром (2020–2022 гг.) и замминистра строительства (с 2022 года).