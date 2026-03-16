·Общество

Остановка «По требованию» в Омске может получить историческое имя

Проект уже поддержала топонимическая комиссия мэрии.

На восточной окраине Омска планируется установка новой остановки «Сад имени генералиссимуса Суворова». Сейчас этот пункт на улице Успешной напротив сада обозначен как «По требованию».

С предложением о переименовании выступило НПО «Мир», расположенное неподалеку от остановки. Проект уже получил одобрение топонимической комиссии мэрии и теперь будет направлен на рассмотрение в горсовет.

Напомним, ранее мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в этом году девять остановок адаптируют для людей с ОВЗ, на их благоустройство выделено почти 25 миллионов рублей.

