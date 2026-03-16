На обновления омских остановок выделили рекордные 25 миллионов рублей

Девять объектов города приведут в порядок с новым асфальтом, тротуарной плиткой и пандусами.

В этом году девять остановок в Омске станут более удобными для людей с ограниченными возможностями. На их благоустройство выделено почти 25 миллионов рублей, сообщил мэр города Сергей Шелест.

Ремонт коснется остановок «Автоматика» (в сторону улицы Петра Осминина), «Столовая» (в сторону улицы Лизы Чайкиной), «Улица Лизы Чайкиной» (в сторону улицы Кирова), «Парк культуры и отдыха» (в сторону улицы Масленникова), «Магазин «Мысль» (в сторону ПО им. П. И. Баранова), а также «Учхоз» и «4-я Челюскинцев». При этом «Учхоз» и «4-я Челюскинцев» обновят в обоих направлениях с учетом потребностей маломобильных групп населения.

– Остановки и подходы к пешеходным переходам отремонтируем: где необходимо, уложим новый асфальтобетон и тротуарную плитку, включая тактильную, установим бортовой камень. Также оборудуем пандусы с двухуровневыми поручнями. Предусмотрен монтаж современных павильонов ожидания, а также ограждений, – сообщил градоначальник.

Начать ремонт хотят в апреле, при подходящей погоде, а полностью завершить его планируют к июню.

Напомним, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона ранее были выделены сотни миллионов рублей.