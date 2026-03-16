Проект развязки у Метромоста в Омске перешел в активную стадию

Подготовка проекта развязки у Метромоста перешла в стадию проектирования – подрядчик завершил инженерные изыскания в полном объеме. Как сообщает портал Om1, об этом мэрия Омска проинформировала депутатов горсовета.

Стоит отметить, что дорога должна повысить пропускную способность центральных улиц, связав Метромост с улицей Добровольского, где сейчас находится тупик, а также с улицами Красный Путь и Булатова. По сути, она станет дублером улицы Фрунзе.