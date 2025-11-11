Развязка у метромоста в Омске подорожала до 400 млн рублей

Строительство двухполосной дороги будет вестись в два этапа.

omskinform.ru

Сметная стоимость строительства транспортной развязки у метромоста в центре Омска выросла до 400 млн рублей, сообщает портал Om1.ru. По данным издания, строить дорогу, которая свяжет Красный Путь с улицами Добровольского и Орджоникидзе, будут в два этапа.

Сейчас ведется проектирование объекта. Документацию разрабатывает омская проектная организация «Автодорпроект». Работы планируется завершить до 31 июля 2026 года.

Администрация Омска

В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен будет создать оптимальный проект новой дороги длиной 400 метров с двумя полосами движения шириной 3,75 метра каждая, а также предусмотреть тротуары, ливневую канализацию и освещение. В проект также будут включены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Новая дорога призвана увеличить пропускную способность центральных улиц, связав метромост с улицей Добровольского, где сейчас тупик, а также улицы Красный Путь и Булатова. Новая дорога, по сути, будет дублировать улицу Фрунзе.