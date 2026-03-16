В Омске завершили расследование резонансного ДТП с тяжелыми травмами трех женщин

Водитель «хонды» предстанет перед Куйбышевским судом.

В Омске завершено предварительное расследование уголовного дела о ДТП с тяжелыми травмами трех женщин-пассажиров. В совершении преступления обвиняется 48-летний мужчина из Центрального округа.

Ранним утром октября прошлого года он ехал на работу на своем автомобиле «Хонда-Фит». В машине с ним были супруга и две ее подруги. На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Омской водитель проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в мусоровоз МК-3553-03, движущийся по улице Омской в сторону Шебалдина. От удара легковушку отбросило на металлическое ограждение. Всех пятерых – водителей и пассажиров – доставили в больницу, одну из женщин спасателям пришлось извлекать из искореженного автомобиля.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что трем женщинам, которым было 23, 43 и 46 лет и которые сидели на заднем сиденье, причинен тяжкий вред здоровью.

Следствие выяснило, что авария произошла из-за невнимательности и нарушения правил водителем «хонды». Он неправильно оценил ситуацию на дороге и не смог избежать столкновения.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд Омска.