·Происшествия

Пять человек в больнице: омич на иномарке протаранил грузовик

Дорожно-транспортное происшествие случилось из-за выезда на красный свет.

Сегодня около 06:00 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Омской произошло ДТП с большим количеством пострадавших. Столкнулись Honda и грузовик МАЗ.

По предварительным данным полиции, 48-летний водитель легковушки выехал на перекресток на красный свет и врезался в грузовик, который двигался навстречу. В аварии пострадали пять человек: водитель легковушки и его пассажирки, 55, 45, 43 и 24 лет. Все они в больнице. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

