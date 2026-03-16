Общество

Омские реки в критическом состоянии: химия и кислород угрожают воде

Сразу девять водоемов показали высокий уровень загрязнения.

В феврале мониторинг поверхностных вод Омской области показал девять случаев высокого и четыре случая экстремально высокого загрязнения на 12 водных объектах, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Анализ 38 проб воды выявил превышение предельно допустимых концентраций по органическим веществам (ХПК и БПК5), аммонийному азоту, соединениям железа, меди, ртути и марганца, а уровень растворенного кислорода оказался опасно низким.

Напомним, что ранее в четырех омских реках также зафиксировали высокое содержание марганца.

