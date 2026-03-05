В четырех омских реках нашли высокое содержание вредного вещества

Поверхностные воды сильно загрязнены марганцем.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали тревожные показатели загрязнения поверхностных вод в регионе. Мартовские пробы показали избыточное содержание марганца сразу в четырех реках Омской области.

В двух случаях уровень загрязнения классифицировали как экстремально высокий. Так, превышение вредного вещества нашли в реке Шиш в селе Атирка Тарского района (1,1056 мг на литр) и реке Таре в черте пгт. Муромцево (0,9816 мг на литр).

Высокое загрязнение марганцем зафиксировали в реке Уй в Седельниково (0,3909 мг на литр), а также в реке Артынке в селе Костино (0,3781 мг на литр).

Отметим, что предельно допустимая концентрация марганца в воде составляет 0,01 мг на литр. Загрязненная этим веществом вода опасна для здоровья из-за способности марганца накапливаться в организме. Ее употребление вызывает хроническое отравление, поражает нервную систему, печень, почки и кости.

Напомним, что в феврале в реке Шиш тоже фиксировали высокое содержание марганца.