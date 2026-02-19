Омск-Информ
·Общество

В омской реке нашли опасное содержание марганца

Загрязнение обнаружили в реке Шиш.

В Омской области выявили сильное загрязнение реки Шиш возле села Атирка в Тарском районе. Специалисты Обь-Иртышского УГМС взяли пробы воды 16 февраля и нашли в ней экстремальное количество марганца – 1,0958 мг/л.

Отметим, что такая вода опасна для здоровья из-за способности марганца накапливаться в организме. Ее употребление вызывает хроническое отравление, поражает нервную систему, печень, почки и кости.

