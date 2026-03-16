·Экономика/Бизнес

Рядом с бывшим омским аэропортом появится современный торгово-офисный центр

«Летово Плаза» займет четырехэтажное здание.

В Омске на Левобережье планируют строительство нового многофункционального центра «Летово Плаза». По информации «БК55», комплекс разместится рядом с бывшим зданием аэропорта местных авиалиний.

Бизнес-центр в Кировском округе будет выходить на улицу 60 лет Победы и расположится по адресу: улица Игоря Москаленко, 137/3. На участке уже стоит четырехэтажное здание, где разместится центр. Сейчас оно проходит финальную стадию ремонта, а открытие комплекса намечено на начало лета.

Первый этаж здания планируется отвести под торговые площади, а верхние этажи займут офисы по кабинетной системе. В настоящее время ведется поиск арендаторов для будущего многофункционального центра.

·Экономика/Бизнес

Рядом с бывшим омским аэропортом появится современный торгово-офисный центр

«Летово Плаза» займет четырехэтажное здание.

В Омске на Левобережье планируют строительство нового многофункционального центра «Летово Плаза». По информации «БК55», комплекс разместится рядом с бывшим зданием аэропорта местных авиалиний.

Бизнес-центр в Кировском округе будет выходить на улицу 60 лет Победы и расположится по адресу: улица Игоря Москаленко, 137/3. На участке уже стоит четырехэтажное здание, где разместится центр. Сейчас оно проходит финальную стадию ремонта, а открытие комплекса намечено на начало лета.

Первый этаж здания планируется отвести под торговые площади, а верхние этажи займут офисы по кабинетной системе. В настоящее время ведется поиск арендаторов для будущего многофункционального центра.

Напомним, что ранее стало известно, когда центр Омска застроят новыми микрорайонами.