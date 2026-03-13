Стало известно, когда центр Омска застроят новыми микрорайонами

Частный сектор без современных удобств превратят в высотные жилые комплексы.

Фото: Сергей Мельников

Мэрия Омска прорабатывает вопрос вовлечения новых площадок в программу комплексного развития территорий. В поле зрения городских властей попали два масштабных участка, занятых преимущественно ветхим жильем и частным сектором. Напомним, что сейчас идет масштабная реновация Центрального округа – на месте частных секторов готовятся возводить новые микрорайоны.

Первый объект ограничен улицами Лермонтова, 3-й Разъезд, Красных Зорь и 24-й Линией. На этом пространстве сосредоточено более 90 частных домов. Как сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства Омска, в «частниках» нет центрального отопления. Именно отсутствие современных коммуникаций стало одним из критериев для включения данной зоны в проект КРТ.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Торги по поиску инвестора для этой локации намерены провести до конца этого года. Будущему застройщику предстоит не только возвести современные многоэтажки, но и решить вопрос с расселением нынешних собственников. Помимо этого, девелопер обязан построить образовательные учреждения, рассчитанные на 186 дошкольников и 354 учащихся школ, а также провести полное благоустройство микрорайона. На реализацию всех этапов стройки отводится 15 лет.

Второй участок находится в границах улиц Пушкина, Маяковского, Маршала Жукова и Бульварной. На территории расположены два аварийных многоквартирных дома и три здания, чей возраст перевалил за вековую отметку. Кроме того, четыре частных дома в этой зоне не подключены к системам канализации и водоснабжения.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

Аукцион по определению застройщика для этой площадки также запланирован на текущий год. Победитель возьмет на себя обязательства по выплате денежных компенсаций владельцам недвижимости или предоставлению им иного жилья. Помимо этого, компания-инвестор должна будет организовать проезды и облагородить прилегающую территорию. Этот проект планируют завершить в течение 10 лет.

Напомним, что омичи, живущие в отданных под КРТ частных секторах, не всегда радуются тому, что на месте их жилья построят новые микрорайоны.