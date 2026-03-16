Омичам раскрыли неожиданную правду о пользе виски и коньяка

Эксперт рассказал о скрытой нагрузке на внутренние органы.

Нарколог Андрей Тюрин развеял распространенный миф о том, что виски и коньяк могут быть полезнее других алкогольных напитков. Как рассказал эксперт «Ленте.ру», в них содержатся дубильные вещества и танины, которые действительно способны вызывать кратковременное расширение сосудов. Однако этот эффект сопровождается повышенной нагрузкой на внутренние органы.

Тюрин подчеркнул, что при употреблении таких напитков особенно активно работают печень, почки, селезенка и поджелудочная железа – именно они отвечают за переработку и выведение продуктов распада алкоголя. Дополнительная нагрузка на организм может негативно сказываться на самочувствии и общем состоянии здоровья.

Кроме того, нарколог пояснил, что виски и коньяк содержат сложный набор ароматических соединений и продуктов брожения, которые перерабатываются дольше и требуют большего количества ферментов. По его словам, именно этим объясняется более выраженное и продолжительное похмелье по сравнению, например, с водкой. Особенно тяжело организм переносит такие напитки при их сочетании с колой или при употреблении алкоголя низкого качества.

