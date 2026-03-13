Массажеры и походы в парикмахерскую: омичам назвали неочевидные причины инсульта

Врач объяснил, почему стоит быть аккуратнее с гаджетами для здоровья и косметическими процедурами.

Изображение создано ИИ

Невролог Байбин Чен предупредил о скрытых угрозах повседневных привычек, которые могут спровоцировать инсульт. По словам специалиста, даже те действия, которые считаются полезными или гигиеническими, при определенных обстоятельствах могут стать фатальными.

Врач подчеркнул, что популярные массажеры для шеи при неосторожном использовании способны повредить стенки сонных и позвоночных артерий. Механическое воздействие может привести к образованию тромбов, которые, попадая в мозг, вызывают инсульт, пишет Daily Mirror.

Еще одной скрытой угрозой является длительное запрокидывание головы назад – например, во время мытья волос в парикмахерской мойке. В такой позе позвоночные артерии могут сдавливаться, что резко ухудшает кровоток и создает риск сосудистой катастрофы.

Невролог также призвал отказаться от выдавливания прыщей, особенно в области так называемого «треугольника смерти» (зона носогубных складок и переносицы). Инфекция из этой области способна проникнуть в глубокие сосуды и спровоцировать тромбоз, следствием которого может стать инсульт.