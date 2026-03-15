В Омске нашли арендатора для исторического здания бывшей женской гимназии

На торги заявилась единственная компания, которая занимается кадастровой деятельностью.

Фото: 2gis

В Омске подвели итоги аукциона на поиск арендатора для старинного двухэтажного кирпичного дома на улице Третьяковского, 61. Это доходный дом Д. Рычкова, построенный в 1917 году, где ранее располагалась частная женская гимназия Н. Ф. Шанской. Он является памятником культурного наследия регионального значения и располагается в центре города.

По данным системы ГИС Торги, аукцион не состоялся по причине подачи заявки только одним участником. Компания «Асм-Маркет» готова отдать за аренду начальную стоимость, 230 945 рублей. Судя по всему, с коммерсантами заключат договор на пять лет.

Со своей стороны, фирма, которая занимается кадастровой деятельностью, должна будет содержать дом, не утратив его исторического облика.