В Омске выставили на торги историческое здание бывшей женской гимназии

Объект расположен в центре города, на Третьяковской, 63.

Фото: 2ГИС

В центре Омска ищут арендатора для объекта культурного наследия регионального значения. На аукцион выставлено двухэтажное кирпичное здание по адресу: ул. Третьяковская, 61. Речь идет о доходном доме Д. Рычкова, построенном в 1917 году, где ранее располагалась частная женская гимназия Н. Ф. Шанской.

Объект площадью 441,9 кв. м готов принять новых арендаторов. Сейчас двухэтажное кирпичное здание не эксплуатируется, но находится в пригодном состоянии. Будущий арендатор сможет использовать помещения под административно-хозяйственную деятельность.

Аренда исторического здания обойдется в 230,9 тыс. рублей в месяц. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта. Победитель определится в ходе торгов, которые назначены на 5 марта.