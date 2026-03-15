В Омске и области безнадежно «упал» Telegram

Сбои мессенджера наблюдаются со вчерашнего дня.

По данным сервиса DownDetector, с полудня субботы, 14 марта, увеличилось число сетевых сбоев. В связи с этим число жалоб за сутки превысило 8,5 тысячи единиц.

Пользователи обращали внимание на долгую загрузку сообщений и проблемы с отправкой файлов.

Как уточняет сервис «Сбой.рф», Telegram плохо работает в 19 регионах, в числе которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург.

Ограничения идут массированно с 12 марта, они связаны с блокировками Роскомнадзора и техническими ограничениями, касающимися VoIP-звонков.

Ранее сообщалось, что Telegram заблокируют к 1 апреля. Судя по всему, нынешние ограничения некий переходный этап.