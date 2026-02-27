Названы сроки окончательной блокировки Telegram

Причиной стало использование месседжера для вербовки людей, в том числе несовершеннолетних.

Фото: Freepik.com

Месседжер Telegram будет окончательно заблокирован в первых числах апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями этой темы в профильных ведомствах. Два источника, близких к Кремлю, назвали это решение окончательным.

В качестве причин блокировки Telegram называется использование этого месседжера для вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Такие случаи участились в последнее время.

Ранее сообщалось, что Telegram заблокируют к 1 апреля. Сейчас работа месседжера подвергается существенному замедлению.