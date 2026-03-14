На один из самых старых омских долгостроев, «Шайбу», упала цена

Теперь власти пытаются продать ее на на 15 % дешевле, чем в прошлом году.

Фото создано при помощи ИИ

Департамент имущественных отношений Омска предпринял вторую попытку реализовать недостроенный объект на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова. Готовый на 16 % объект площадью 5,8 тыс. кв. метров снова выставлен на торги. Прием заявок от потенциальных инвесторов стартовал сегодня.

Отметим, что предыдущая попытка продать долгострой в прошлом году по цене 540 млн рублей провалилась – на аукцион не пришел ни один участник. Сейчас же городские власти пошли на снижение начальной стоимости на 15 %. Теперь лот оценивается в 459 млн рублей, при этом желающим побороться за объект придется внести задаток в размере 91,8 млн рублей. Победителя планируют определить на торгах 21 апреля.

Напомним, что история этой стройплощадки длится уже почти четверть века. Работы на участке начались еще в 2002 году. Первоначально здесь планировали возвести многоуровневую парковку, однако в 2007 году проект трансформировался в торгово-развлекательный комплекс. Несмотря на смену концепции, строительство так и не было завершено. Объект превратился в один из самых известных долгостроев в центре города, который из-за округлой формы получил народное наименование «Шайба».