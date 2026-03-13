Буше трогательно завершил финальный домашний матч «Авангарда»

Главный тренер омского клуба поблагодарил фанатов за поддержку в этом регулярном чемпионате.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал выступление своих подопечных в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026. Последний домашний игра завершилась в пользу «ястребов».

На послематчевой пресс-конференции наставник подчеркнул, что для команды было принципиально важно отблагодарить фанатов за преданность на протяжении всего сезона регулярного чемпионата.

– Хотелось сделать такое заявление о себе и здорово выступить перед своими болельщиками, потому что это была заключительная домашняя игра регулярного чемпионата. И мы хотели просто поблагодарить всех, кто нас поддерживает, кто приходит на матчи, за ту страсть, которую мы видим к нашей игре. И мы хотели, чтобы они воочию еще раз стали свидетелями нашего, возможно, лучшего хоккея. Мы хотели показать то, кем мы являемся, мы хотели показать то, как мы можем играть, – трогательно завершил домашний игры Буше.

Несмотря на завершение домашних матчей, регулярный чемпионат для «Авангарда» еще не закончен. У клуба «в запасе» остаются две игры, обе из которых пройдут на выезде: 17 марта «ястребы» сразятся в Минске с «Динамо», а 19 марта завершат турнир в Череповце матчем против «Северстали».

Напомним, в прошлой игре против «Шанхайских драконов» «Авангард» одержал уверенную победу со счетом 6:1.