Тренер «Авангарда» Свитов вернулся на капитанский мостик

Судьба его сменщика – канадца Рише пока под вопросом.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 13 марта, на тренерский мостик «Авангарда» вернулся Александр Свитов. Наставник отсутствовал в расположении команды несколько месяцев из-за проблем со здоровьем. В декабре 2025 года тренер успешно перенес плановую операцию, после чего последовал период реабилитации.

Пока Свитов восстанавливал силы, его функции в тренерском штабе «Авангарда» временно выполнял Рафаэль Рише. Изначально канадский специалист приглашался для работы со всей структурой омских команд, однако экстренная ситуация в основе заставила его сменить профиль. Пока информации о дальнейшем месте работы Рише нет. Окончательное слово в этом вопросе остается за главным тренером.

Отметим, что сегодня «Авангард» вышел на лед в «урезанном» составе. Из-за повреждений в сегодняшнем матче не смогли принять участие два игрока «ястребов» – нападающий Михаил Котляревский и защитник Семен Чистяков.