Травмы сразили двух ключевых игроков «Авангарда»

Один из трех травмированных вернулся в строй, но двое других находятся на лечении.

Омский «Авангард» обнародовал состав на сегодняшний домашний поединок против «Шанхайских драконов». Согласно заявке, «ястребы» понесли потери.

В составе на игрУ не оказалось защитника Семена Чистякова и нападающего Михаила Котляревского. По всей видимости, оба хоккеиста восстанавливаются после полученных в прошлом матче повреждений.

Замены прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

– Сегодня в составе мы увидим на льду Кирилла Долженкова – он заменил Михаила Котляревского, у которого повреждение, как и у Семена Чистякова, – рассказал Буше.

Напомним, что проблемы со здоровьем у ведущих игроков подтвердились еще после триумфального матча против «Торпедо». Тогда главный тренер омичей Ги Буше на послематчевой пресс-конференции признал, что сразу трое подопечных находятся «в лазарете». Чистяков пропустил еще прошлую встречу, а Котляревский выбыл из строя непосредственно во время игры с нижегородцами.

Однако не все травмированные остались поправлять здоровье. Защитник Артем Блажиевский, который также получил травму в прошлом матче и не смог доиграть финальный отрезок встречи, все же успел восстановиться. Хоккеист включен в состав и примет участие в сегодняшнем противостоянии.

Напомним, что игра против «драконов» начнется в 19:30 по омскому времени.