«Авангард» потерял форварда и защитника в матче против «Торпедо»

Главный тренер прокомментировал состояние травмированных игроков.

hawk.ru

После победы «Авангарда» над «Торпедо» главный тренер Ги Буше рассказал о состоянии трех игроков омской команды. По его словам, Семен Чистяков, Михаил Котляревский и Артем Блажиевский получили травмы.

Тренер отметил, что последние два хоккеиста травмировались по ходу сегодняшней игры. Чистякова не было в заявке на матч.

– У Чистякова повреждение, у Котляревского тоже повреждение. Блажиевский последние десять минут встречи не играл – у него тоже повреждение, – сказал Буше на послематчевой пресс-концеренции.

Напомним, что недавно список травмированных покинул форвард клуба Александр Волков. Нападающий восстанавливался два месяца.