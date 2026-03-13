Омский депутат Госдумы предложил ставить в городах таксофоны с интернетом

Депутат Игорь Антропенко считает, что современные телефонные будки с интернетом станут островками безопасности в мегаполисах.

Фото создано при помощи ИИ

Проблемы в работе мобильного интернета, затронувшие крупные российские города, могут привести к неожиданному возрождению уличных телефонов. С инициативой возродить таксофоны, но уже на качественно новом технологическом уровне, выступил депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко.

По его мнению, обновленные будки должны быть обязательно оснащены точками доступа в интернет. Парламентарий подчеркнул, что вопрос возвращения стационарных аппаратов связи сейчас стоит особенно остро. Подобное решение позволит жителям городов не терять контакт с близкими и экстренными службами даже в моменты масштабных отключений мобильного сигнала.

– Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности, – рассказал Антропенко ТАСС.

Напомним, что ранее ситуацию с отключением интернета после очередной «волны» ограничений прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что данные меры продиктованы соображениями безопасности и будут действовать столько, сколько потребуется в текущей обстановке.