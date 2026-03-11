Омск-Информ
·Общество

В Кремле рассказали, как долго в регионах России продолжится отключение интернета

С заявлением выступил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ограничениями в работе интернет-сервисов на территории страны. По его словам, подобные меры будут сохраняться до тех пор, пока это требуется.

– Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия – настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан. Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное – это обеспечение безопасности, – приводит слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, проблемы с мобильным интернетом в Омске начались прошлым летом. Ограничения также ввели в других регионах России.

