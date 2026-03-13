Омск-Информ
·Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными собаками в омском парке

В начале недели на омичку напала стая собак.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался нападением стаи собак на омичку. Напомним, что инцидент произошел 9 марта в парке имени 30-летия Победы. Стая бродячих псов атаковала девушку, в результате чего она получила травмы. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

– Отмечается, что на протяжении нескольких лет на указанной территории обитает большое количество животных без владельцев, которые систематически проявляют агрессию в отношении граждан. Несмотря на имеющиеся нарушения, компетентными службами мер к организации отлова не принимается, – уточнили в Информационном центре СК России.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад об установленных обстоятельствах, а позже представить итоговый доклад по завершении расследования уголовного дела.

