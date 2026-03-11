Стая бездомных собак напала на девушку в омском парке

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото создано при помощи ИИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных в Омске. Поводом стало нападение стаи собак на девушку в популярном месте отдыха города.

Инцидент произошел 9 марта в парке имени 30-летия Победы. Стая бродячих псов атаковала омичку, в результате чего она получила травмы. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

– Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также виновных лиц. Принимаются меры к отлову агрессивных собак, – уточнили в ведомстве.

Следователи напомнили, что при обнаружении агрессивного животного для его отлова необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города Омска по телефону: 78-78-78 или в БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных» по телефону: (381-2) 44-67-43.