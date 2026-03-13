Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» готовится повторить победу над «Шанхайскими Драконами»

Матч начнется в 19:30.

Сегодня, 13 марта, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против клуба «Шанхайские Драконы». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

В этом сезоне команды встречались единожды. Тогда матч закончился со счетом 5:3 в пользу омичей.

Сумеют ли «ястребы» еще раз обыграть соперника, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.

