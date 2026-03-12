Омск-Информ
·Происшествия

В Омске на водителя грузовика, задавившего напарника, завели «уголовку»

Омские силовики отреагировали на смертельный инцидент.

Омский следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении 41-летнего водителя грузовика.

По версии следствия, 11 марта на складе, расположенном на улице Раздольной в Амурском поселке, омич на фуре «Донгфенг» сдавал назад и сбил 52-летнего напарника. Тот скончался на месте от политравмы.

Ведется следствие для установления обстоятельств ЧП.

