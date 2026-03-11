В Омске водитель фуры насмерть сбил собственного напарника

Мужчина скончался до приезда медиков.

Фото: t.me/omsk_police

В Омске произошло ДТП с летальным исходом. Сообщение о наезде на человека в районе улицы Раздольной в Амурском поселке поступило в дежурную часть ГАИ в 10:50.

По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля «Донгфенг» выполнял маневр задним ходом, пока его напарник стоял позади машины. Водитель не заметил мужчину и наехал на него. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и 52-летний пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая все детали случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть человека.