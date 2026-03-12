Омскому минстрою доверят консервацию Красногорского гидроузла

Есть ли для реализации этой меры основания, не указано.

Минтранс Омской области

Минстрой Омской области планирует изменения в части функционала. Так, по данным «СуперОмска», ведомству добавят полномочия по консервации Красногорского гидроузла.

Вероятно, это связано с вынужденным продлением первого этапа работ на объекте, который изначально собирались завершить еще в сентябре 2025 года, потом его продлили до декабря.

Подрядчик, компания «МежРегионСтрой», задействованный на сооружении с лета 2022 года, внесен в черный список недобросовестных подрядчиков. С октября 2025 года структура банкротится. Более того, рабочим на объекте систематически задерживают зарплату. Все это является косвенным признаком неблагополучного исхода.

Красногорский водоподъемный гидроузел строят на Иртыше в районе села Красная Горка с 2011 года. С июля 2022 года этим занимается московское ООО «МежРегионСтрой», с которым был заключен контракт на 5,3 млрд рублей.