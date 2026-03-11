Скончался бывший вице-губернатор Омской области Борис Цыба

Ему было 87 лет.

Фото: viperson.ru

Ушел из жизни выдающийся строитель и государственный деятель, бывший заместитель губернатора Омской области Борис Цыба. Он скончался на 88-м году жизни.

На протяжении долгих лет, с 1961 года по 1996-й, Борис Степанович трудился в сфере строительства и занимал пост замминистра строительства Урала и Западной Сибири РСФСР в течение 4 лет.

В 1996 году Борис Цыба возглавил представительство Омской области при правительстве РФ и уже через год стал заместителем губернатора Омской области. На этой должности он провел более 7 лет.

За заслуги Борис Степанович награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Также ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель России».

Напомним, что вчера, 10 марта, скончался бывший мэр Омска Виктор Шрейдер.