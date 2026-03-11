Школьнице из Омской области выплатили компенсацию из-за укуса собаки

После обращения отца девочки прокуратура подала иск в суд.

Фото создано при помощи ИИ

В Азовском районе Омской области прокуратура через суд заставила муниципальные власти выплатить компенсацию 17-летней девушке, пострадавшей от нападения бродячей собаки. С обращением в прокуратуру обратился отец школьницы.

Инцидент произошел 17 июля прошлого года в селе Азово. Возле одного из домов на улице Моцарта на несовершеннолетнюю набросилась бездомная собака и укусила ее за ногу. Девушке пришлось обращаться в больницу и проходить курс лечения. Помимо физической травмы, пострадавшая испытала сильный испуг и стресс.

В ходе прокурорской проверки подтвердилось, что ответственность за случившееся лежит на органах местного самоуправления. Поскольку владельца у собаки не было, иск о возмещении морального вреда был направлен к муниципалитету.

Суд встал на сторону пострадавшей и обязал администрацию выплатить ей 30 тыс. рублей.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на 10-летнего школьника в Омске.