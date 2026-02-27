Омск-Информ
·Происшествия

В Омске возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на ребенка

Следователи намерены дать правовую оценку сотрудникам муниципального приюта для животных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на 10-летнего школьника в Омске. Инцидент произошел днем 17 февраля на территории СНТ «Ромашка» в Центральном округе города. Мальчика спасла прохожая, отогнавшая собак.

Фигурантами дела станут работники муниципального приюта для животных. Их действиям намерены дать оценку по ст. 293 УК РФ (халатность).

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также виновных лиц. Принимаются меры к отлову агрессивных животных на территории СНТ, – говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.

Ранее в мэрии заявляли, что в СНТ «Ромашка» дважды проводили отлов безнадзорных животных.

